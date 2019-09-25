Selçuk Erdoğan'dan Volkan Şen'in "Bursa'da sizi aldırırım" sözlerine cevap!

25.09.2019 17:37

Adana Demirspor-Bursaspor mücadelesinde yeşil-beyazlı ekibin eski oyuncusu Volkan Şen'in maç sonunda Bursasporlu futbolculara, "Bursa'da sizi aldırırım. O tribünler beni iyi bilir." dediği iddia edilmişti. Bugünkü idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, söz konusu iddiaları doğruladı.

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan

"VOLKAN, BURSASPOR'UN EKMEĞİNİ YEMİŞ"

Erdoğan, "Futbol sahada oynanıyor. Soyunma odasında arkadaşlarım bu şekilde bir olay anlattı bana. Bursaspor'un ekmeğini yemiş, Bursaspor'un şampiyon armasını taşımış Vakıfköy'den çıkmış bir oyuncuya bunların yakıştığını söyleyemem. Maç içerisinde yaşanmış bir olaydır umarım telafi edilir diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.