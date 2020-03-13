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Çaykur Rizespor, Spor

Maçta sakatlanıp hastaneye kaldırılan Sedat Ağçay'ın kafasında kırık tespit edildi

Çaykur Rizespor mücadelesinin 64. dakikasında Ismael Diomende ile girdiği bir hava topu mücadelesinde Diomande'den sert bir kafa darbesi alan Sedat Ağcay'da kırık tespit edildi.

13.03.2020 22:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:49
Maçta sakatlanıp hastaneye kaldırılan Sedat Ağçay'ın kafasında kırık tespit edildi

Ankaragücü'nün Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçın 64. dakikasında ciddi bir şekilde sakatlanan ve pozisyonun hemen ardından sedye ile oyun dışarısına alınan Sedat, önlem olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, oyuncusunda kırık olduğu bilgisi aldıklarını ve MR sonucunu bekleyeceklerini söyledi.

Tecrübeli teknik adam, oyuncunun ameliyat olup olmayacağına doktorların karar vereceğini vurguladı.

Kaynak: DHA

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