Seçil Gür: Serdar kripto oynamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seçil Gür: Serdar kripto oynamıyor

Seçil Gür: Serdar kripto oynamıyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

"Best of Serdar Ortaç" albümünün hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Ortaç, "Ozan Çolakoğlu 22 şarkı seçti.

"Best of Serdar Ortaç" albümünün hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Ortaç, "Ozan Çolakoğlu 22 şarkı seçti. Okuyacak sanatçıları da o belirliyor. Albümde İrem Derici, Seçil Gür ve Gülşen de olacak" dedi.

Serdar Ortaç, geçmişte kumar yüzünden 50 milyon dolara yakın para kaybettiğini açıklamıştı. Şarkıcıya "Kripto para borsası yüzünden sıkıntı yaşayan bazı ünlüler var. Siz kripto para borsasında oynuyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Yanıt, Gür'den geldi: "Hayır, oynamıyor!"

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Hürriyet

Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı
Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Meral Akşener
Magazin Özcan Deniz Feyza Aktan Hülya Avşar Burak Sergen
Spor Gökhan Töre Fırat Aydınus Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Seçil Gür: Serdar kripto oynamıyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 08:48:58. #1.16#

title