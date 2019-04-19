Sebze ve Meyve Fiyatları El Yakınca Fide Satışlarında Patlama Oldu

Sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olması nedeniyle Manisa'nın Sarıgöl Fide pazarında sebze fidanlarına ilgi oldukça yoğun oldu. Çiftçiler, bağ ve bahçelerine dikeceği sebze fidanlarından demet demet almaya başladı.

"BOL MİKTARDA FİDE SATIN ALIYORLAR"

Fidan satışlarında patlama olduğunu ifade eden sebze fidanı satıcısı Ramazan Bayram, "Sebze fidanlarının dikim zamanı şimdi. Bu nedenle çiftçiler yazın ve kışlık olarak hazırlayacağı sebzeler için bol miktarda fide satın alıyorlar. Çok sayıda demetler halinde tüplü fidanlar alıyorlar." dedi.

FİDE FİYATLARI NE KADAR?

Sebze fide satıcısı Ramazan Bayram, domates, patlıcan, biber demetlerinin her birinde 19 adet çıktığını 2,5-3 TL'den satıldığını, patlıcan fidesinin tanesinin 1 TL, tüplü salatalıkların tanesinin 2 TL, domates tüplünün 1,5 TL, kavunun 1 TL, sırık domates tüplünün 2 TL, acur fidanın tanesinin 1 TL'den satıldığını söyledi.

Kaynak: İHA