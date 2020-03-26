Scott Malone'un Derby County Formasıyla Attığı En Güzel Goller 2018 yılında Huddersfield'dan transfer edilen İngiliz forvet Scott Malone, kulübe katıldıktan sonra Phillip Cocu'nun ilk 11'inde düzenli olarak yer almaya başladı. Scott Malone'un Derby Count formasıyla attığı gollerden en iyileri Dugout farkıyla sizlerle...

2018 yılında Huddersfield'dan transfer edilen İngiliz forvet Scott Malone, kulübe katıldıktan sonra Phillip Cocu'nun ilk 11'inde düzenli olarak yer almaya başladı. Scott Malone'un Derby Count formasıyla attığı gollerden en iyileri Dugout farkıyla sizlerle... Kaynak: Dugout