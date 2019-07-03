Schalke'de Ozan Kabak şoku! Sakatlandı
Stuttgart'tan Schalke'ye 3 gün önce transfer olan Ozan Kabak, Schalke ile çıktığı idmanda sakatlandı.
Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'tan Schalke 04'e 15 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak'tan kötü haber geldi.
İDMANDA SAKATLANDI
Yeni takımı ile 2019-2020 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Ozan Kabak idmanda sakatlık yaşadı.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, antrenmanda ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Ozan Kabak'ın tedavisinin 2-3 hafta süreceği duyuruldu. Genç futbolcunun takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade edildi.
YORUMLAR (5)
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YAPMA BE OGLUM SEZONUN BAŞI NEYSE HAYIRLISI İLE DAHA SAGLAM GERİ DÖNERSİNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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şaka mıCevap Yaz Yayından Kaldır
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çocuk nazara geldiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tamam artık sakatlıktan çıkmazCevap Yaz Yayından Kaldır
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Diagneyi Shalke Alsin 5 Milyonda üzerine Verdikmi TamamdirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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