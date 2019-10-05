Schalke'de forma şansı bulamayan Ozan Kabak için Milan devreye girdi

05.10.2019 15:19

Serie A'da 6 hafta sonunda 6 puan toplayıp kalesinde 8 gol gören Milan'ın Ocak ayında defans hattına takviye yapacağı öğrenilirken, Boban'ın Schalke'de fazla forma şansı bulamayan Ozan Kabak için yeniden atağa geçeceği belirtildi. Romagnoli ve Mussachio tandemi ile beklenen başarıyı yakalayamayan İtalya devinde Ozan Kabak'ın ismi bir kez daha gündeme gelirken Alman ekibinde sadece 14 dakika görev alan milli futbolcunun da olası teklife son derece sıcak bakacağı ifade edildi.

MILAN'DA ALTERNATİF STOPER YOK

Ozan Kabak'ı Schalke'ye kaptırdıktan sonra Juventus'un renklerine bağladığı bir başka Türk yıldız Merih Demiral'ı kiralamak isteyen Milan, bu transferde de başarılı olamazken Marco Giampaolo'nun elinde alternatif oyuncuların olmaması Ozan Kabak transferini bir hayli güçlü kılıyor.