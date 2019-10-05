Schalke'de forma şansı bulamayan Ozan Kabak için Milan devreye girdi
Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euroya, oradan da Schalke 04'e 15 milyon euroya transfer olan Ozan Kabak için sürpriz gelişme... Genç stoper Schalke'de yeteri kadar şans bulamayınca İtalyan devi Milan oyuncunun transferi için devreye girdi.
Serie A'da 6 hafta sonunda 6 puan toplayıp kalesinde 8 gol gören Milan'ın Ocak ayında defans hattına takviye yapacağı öğrenilirken, Boban'ın Schalke'de fazla forma şansı bulamayan Ozan Kabak için yeniden atağa geçeceği belirtildi. Romagnoli ve Mussachio tandemi ile beklenen başarıyı yakalayamayan İtalya devinde Ozan Kabak'ın ismi bir kez daha gündeme gelirken Alman ekibinde sadece 14 dakika görev alan milli futbolcunun da olası teklife son derece sıcak bakacağı ifade edildi.
MILAN'DA ALTERNATİF STOPER YOK
Ozan Kabak'ı Schalke'ye kaptırdıktan sonra Juventus'un renklerine bağladığı bir başka Türk yıldız Merih Demiral'ı kiralamak isteyen Milan, bu transferde de başarılı olamazken Marco Giampaolo'nun elinde alternatif oyuncuların olmaması Ozan Kabak transferini bir hayli güçlü kılıyor.