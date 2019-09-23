Şaziye Erdoğan: "Altın madalyamı şehitlere armağan ediyorum"

23.09.2019 07:13

Milli halterci Şaziye Erdoğan, Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayı şehitlere ve şehit yakınlarına armağan ettiğini söyledi.

Tayland'da düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda ter döken Kadın Halter Milli Takımı, yurda döndü. Kadınlar 45 kiloda koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Şaziye Erdoğan da havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Toplamda altın madalya almam sürpriz oldu"

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini söyleyerek sözlerine başlayan milli sporcu, "Zaten altın madalya bekliyorduk. Çünkü çok iyi bir çalışma geçirdik. Altın madalya bekliyordum ama toplamda beklemiyordum açıkçası. O bana sürpriz oldu ama önemli olan zaten toplamdı benim için, dünya şampiyonluğunu o belirliyordu. Çok şükür emeklerim boşa gitmedi, dünya şampiyonu oldum. Benim bir de çocuğum var, yaklaşık 3 aydır ondan ayrıyım. Ondan ayrı olmamın boşa gitmesini istemiyordum. Çok şükür onu doldurduk, onun için madalya aldım. Çok mutluyum. Burada kadınların gücünü göstermek istemiştim ve gösterdim. İnşallah bundan sonrası ilerleyen müsabakalarımda olacak" ifadelerini kullandı.

"Kocaeli'nde kampım olacak"

Kocaeli'nde 1-1.5 haftalık bir kamp süreci geçireceğini dile getiren Şaziye Erdoğan, "Ondan sonra bir turnuvam var olimpiyatlar için katılmam gereken. Oraya katılacağım, ondan sonra evime, Nevşehir'e geçeceğim. Ailemin, oğlumun yanına, yaklaşık 3-4 ay evdeyim. Daha sonra Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız. Oradan sonra da olimpiyatlar. Her sporcunun hayalini kurduğu, hedeflediği yere gideceğiz Allah nasip ederse" şeklinde konuştu.

"Oğlumdan 3 aydır uzağım"

Hazırlıklar ve şampiyonalardan dolayı uzun süre ailesinden uzak kaldığını belirten Erdoğan, "3 aydır çocuğumdan ayrıyım, bu bana çok koyuyor. Ama onun için yapıyorum, sabretmem gerekiyor. Bu yüzden bu uzaklığın boşa gitmesini istemiyordum. İnşallah bundan sonrası için de öyle olur. 3 ay benim için de oğlum için de çok uzun bir süre. Ama çok şükür boşa gitmedi bu uzaklıklar" dedi.

"Altın madalyamı şehitlere armağan ediyorum"

Türk halkının ve devlet büyüklerinin kendisini her zaman desteklediğini açıklayan Şaziye Erdoğan, şunları söyledi:

"Altın madalyamı şehit ailelerine ve şehitlere armağan ediyorum. İnşallah mekanları cennet olsun. Ondan sonra bana tebriklerini gönderen Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Desteklerini hiç esirgemediler, teşekkür ediyorum."

Milli halterci, son olarak da Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar'ın sürekli yanlarında olduğunu ve kendileriyle ilgilendiğini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA