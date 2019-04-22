Saynur Öztürk Eşi Hasan Ali Kaldırım'ı Aldattı mı? Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın eşi Saynur Öztürk'ün, Yunan Instagram fenomen Panayiotis Karagianis'le birliktelik yaşadığı iddia edildi.

Yunan basınının iddiasına göre; Saynur Öztürk ile Panayiotis Karagianis aşk yaşıyor. Çiftin, birlikte Puket Adası'na gittiği ve ele ele tutuştuğu görüntüler de ortaya çıktı.

Fenerbahçeli futbolcunun, çıkan haberler karşısında ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.