Saynur Öztürk Eşi Hasan Ali Kaldırım'ı Aldattı mı? Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın eşi Saynur Öztürk'ün Yunan isim Panayiotis Karagianis ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkiliden bir açıklama gelmezken Saynur Öztürk ve Panayiotis Karagianis'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın eşi Saynur Öztürk'ün, Yunan Instagram fenomen Panayiotis Karagianis'le birliktelik yaşadığı iddia edildi.
Yunan basınının iddiasına göre; Saynur Öztürk ile Panayiotis Karagianis aşk yaşıyor. Çiftin, birlikte Puket Adası'na gittiği ve ele ele tutuştuğu görüntüler de ortaya çıktı.
Fenerbahçeli futbolcunun, çıkan haberler karşısında ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.
YORUMLAR (4)
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şu tiplere bak. . . şeyma subaşı 1 bu iki bide o canerin karısı. . . . . hepsi para avcısı. . . . . . . . . . . kadın milletinin yüzde 60 nın yapısı bu. . zengin koca ve bol paraCevap Yaz Yayından Kaldır
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biz yapsak . . . . . . . . . namussuz oluruz şerefsiz oluruz. . . . . elalem neler yapıyor. . . . . midem bulanıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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diyecek söz bulamıyorum o nasıl bir mide sizdeki yahu pesCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hasan Aliyi kaldırıyorlarCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır