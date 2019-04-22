Saynur Öztürk Eşi Hasan Ali Kaldırım'ı Aldattı mı? Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın eşi Saynur Öztürk'ün Yunan isim Panayiotis Karagianis ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkiliden bir açıklama gelmezken Saynur Öztürk ve Panayiotis Karagianis'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın eşi Saynur Öztürk'ün, Yunan Instagram fenomen Panayiotis Karagianis'le birliktelik yaşadığı iddia edildi.

Yunan basınının iddiasına göre; Saynur Öztürk ile Panayiotis Karagianis aşk yaşıyor. Çiftin, birlikte Puket Adası'na gittiği ve ele ele tutuştuğu görüntüler de ortaya çıktı.

Fenerbahçeli futbolcunun, çıkan haberler karşısında ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

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YORUMLAR (4)

  • ASLI TÜRKMEN:
    şu tiplere bak. . . şeyma subaşı 1 bu iki bide o canerin karısı. . . . . hepsi para avcısı. . . . . . . . . . . kadın milletinin yüzde 60 nın yapısı bu. . zengin koca ve bol para
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  • HASAN ALİ ASFALT:
    biz yapsak . . . . . . . . . namussuz oluruz şerefsiz oluruz. . . . . elalem neler yapıyor. . . . . midem bulanıyor
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