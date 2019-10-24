Sayısal Loto'da iki çekilişte 3 rakamın aynı olması kafa karıştırdı

24.10.2019 16:22

Sayısal Loto'nun 16 ve 19 Ekim'de yapılan çekilişlerinde ilginç bir tesadüf yaşandı. 3 gün arayla yapılan çekilişlerde şanslı 6 rakamın 3'ü aynıydı. Loto 16 Ekim'de yapılan çekilişte 15 milyon 720 bin 956 TL ikramiye verdi. 19 Ekim'de yapılan çekilişte ise 6 rakamı bilen 1 kişi 2 milyon 19 bin 919 TL kazandı.

AZ RASTLANAN BİR TESADÜF YAŞANDI

Geçtiğimiz hafta 3 gün arayla çekilişi yapılan Sayısal Loto'da şans oyunlarında az rastlanan bir tesadüf yaşandı. Loto'nun 16 Ekim'de yapılan çekilişinde 01, 04, 06, 35, 40, 47 rakamlarına büyük ikramiye isabet etti. İstanbul Gaziosmanpaşa'dan yatırılan bir kupuna isabet eden Sayısal Loto 15 milyon 720 bin 956 TL ikramiye verdi.

19 Ekim'de yapılan çekilişte ise şanslı rakamlar 04, 06, 10, 18, 22, 35 oldu. İzmir Gaziemir'de bir kişiye çıkan ikramiyenin tutarı 2 milyon 19 bin 919 TL kazandı.

İKİ ÇEKİLİŞTE ÜÇ RAKAM AYNI

İlginç olan ise 3 gün arayla yapılan iki çekilişte 3 rakamın ortak olmasıydı. 04, 06, ve 35 rakamlarının iki çekilişte peş peşe çıkması şans oyunlarda az rastlanan bir ihtimal.