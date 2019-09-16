Aramco saldırısı sonrası paladyum fiyatları rekor kırdı

16.09.2019 12:59

Otomobil endüstrisinde sıkça kullanılan paladyum fiyatı, Suudi Arabistan'ın petrol-gaz şirketi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırı sonrası petrol fiyatlarında izlenen artışın ardından yüzde 1 artarak rekor düzeyini gördü.

REKOR TAZELEDİ

Erken işlemlerde paladyum fiyatı yüzde 1 artarak 1,627.26 dolarla yeni rekor düzeyine yükseldi. Bunun yanında gümüş yüzde 2,51 artışla 17,88 dolara, altın yüzde 1,09 artışla 1,504.14 dolara ve platin de yüzde 0,68 artışla 955,07 dolara yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en değerli şirketi olarak belirtilen Suudi Arabistan'ın petrol-gaz şirketi Aramco'nun tesislerine Husiler İHA'yla saldırmış ve art arda patlamalar yaşanmıştı. Yaşanan olay küresel anlamda risk oluşturmuş ve emtia fiyatlarında yükselişe neden olmuştu.

Kaynak: DHA