Mert Müldür, Sassuolo'ya transfer oldu!

20.08.2019 21:29

Yaz transfer döneminde Juventus'la sözleşme imzalayan Merih Demiral'ın eski takımı Sassuolo, 20 yaşındaki sağ bek Mert Müldür'ü renklerine bağladığını duyurdu. Milli oyuncunun bonservis bedelinin 5 milyon euro olduğu iddia edildi.

2 KEZ MİLLİ OLDU

2 kez A Milli Takım forması giyen Müldür, geçen sezon altyapısından yetiştiği Avusturya ekibi Rapid Wien'de 39 resmi maçta forma giydi.

İTALYA'DA TÜRK RÜZGARI

Bilindiği üzere Hakan Çalhanoğlu Milan'da, Merih Demiral Juventus'ta, Cengiz Ünder ve Mert Çetin Roma'da ülkemizi temsil ediyor.

Kaynak: DHA