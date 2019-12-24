: Şarkıcı Genta İsmajli, kıyafetiyle ödül törenine damga vurdu

24.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:49

İş ve Ekonomi Dünyasının birbirinden iddialı markaları ve yılın en iyi sanatçıları dün akşam Altın Kanat Ödülleri Gecesi'nde ödüllendirildi. Yılın en iyilerinin seçildiği ödül törenine damga vuran ise Kosovalı sanatçı Genta İsmajli oldu.

ÜNLÜ İSİMLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

"Kadına şiddet insanlığa ihanet" sloganıyla yola çıkılan ödül töreninde yılın en iyileri ödüllerin sahibi oldu. Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Nuri Alço, Yılmaz Morgül, Ümit Karan, Umut Akyürek, Ferman Toprak, Gizem Özdili, Banu Zorlu, Fatih Bulut ve Murat Övüç gibi sayısız ünlü isim katıldı.

KIYAFETİYLE GECEYE DAMGA VURDU

Eypio ile yaptığı düetle adından söz ettiren Kosovalı sanatçı Genta İsmajli ise Yılın En İyi Düet Projesi Ödülü'nü aldı. Törene Eypio katılamadığı için sahneye tek başına çıkan Genta, derin bacak dekolteli ve göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Gecede Shake it şarkısını söyleyen Genta, dans performansıyla da herkesi kendine hayran bıraktı.

İşte Genta İsmajlı'nın cesur kıyafeti...

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