Şarkıcı Genta İsmajli, kıyafetiyle ödül törenine damga vurdu
Altın Kanat Ödül Törenleri'nde ödüle layık görülen Kosovalı sanatçı Genta İsmajli, deri yırtmaç ve göğüs dekolteli kıyafetiyle törene damga vurdu.
İş ve Ekonomi Dünyasının birbirinden iddialı markaları ve yılın en iyi sanatçıları dün akşam Altın Kanat Ödülleri Gecesi'nde ödüllendirildi. Yılın en iyilerinin seçildiği ödül törenine damga vuran ise Kosovalı sanatçı Genta İsmajli oldu.
ÜNLÜ İSİMLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
"Kadına şiddet insanlığa ihanet" sloganıyla yola çıkılan ödül töreninde yılın en iyileri ödüllerin sahibi oldu. Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Nuri Alço, Yılmaz Morgül, Ümit Karan, Umut Akyürek, Ferman Toprak, Gizem Özdili, Banu Zorlu, Fatih Bulut ve Murat Övüç gibi sayısız ünlü isim katıldı.
KIYAFETİYLE GECEYE DAMGA VURDU
Eypio ile yaptığı düetle adından söz ettiren Kosovalı sanatçı Genta İsmajli ise Yılın En İyi Düet Projesi Ödülü'nü aldı. Törene Eypio katılamadığı için sahneye tek başına çıkan Genta, derin bacak dekolteli ve göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Gecede Shake it şarkısını söyleyen Genta, dans performansıyla da herkesi kendine hayran bıraktı.
İşte Genta İsmajlı'nın cesur kıyafeti...
Haber Videosu: Şarkıcı Genta İsmajli, kıyafetiyle ödül törenine damga vurdu
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HATUN’DAKİ CESARET ÖZGÜVEN FIRŞAMIŞ DOLARI BİLE GEÇMİŞ UZAYA ÇIKMIŞ. HAYRA KALDIM.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ESKİ ÇAĞLARDA KADINLAR NAMUSUNU KORUMAK İÇİN ÖRTÜNÜRLER CİNSEL AÇIDAN TEŞHİR ETMEZLERDİ ŞİMDİ TEKNOLOJİ GELİŞTİ MAL MÜLK MEYDANDA KADINA ŞİDDET DİYORLAR BUNLARMI SAVUNACAK SIKIYSA O ŞEKİL GECE SOKAKTA DOLAŞSINLAR AR EDEP HAYA DİYECEĞİZ KORKARIM ADIMIZ YOBAZA ÇIKACAK AMA ASIL ONLARIN YAPTIĞI YOBAZLIKCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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İslamiyeti doya doya yaşayan ülkemiz sayın büyükler :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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iyiymişCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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iğrençsinizzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Lokum lokum.Çifte kavrulmuş fıstıklı lokum.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır