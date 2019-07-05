Şarkıcı Derya Uluğ'un 3 Temmuz paylaşımından dolayı Akçaabat konseri iptal edildi

Başarılı şarkıcı Derya Uluğ sosyal medya hesabından yaptığı 3 Temmuz paylaşımından dolayı Trabzonsporlu taraftarların tepkisini çekti.

3 TEMMUZ PAYLAŞIMI YAPTI

Derya Uluğ, 3 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda "3 Temmuz bir kumpastır. Aynı zamanda diriliştir, direniştir. Başta Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, yönetim ve oyuncularımız olmak üzere tüm Fenerbahçe camiasının hakkı yenmiştir. Unutmadık, unutmayacağız" sözlerini kullanmıştı.

İSMİ KULLANILMADAN DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Derya Uluğ'un paylaşımı sonrası Trabzon - Akçaabat konseri iptal edildi. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 3 Temmuz hakkında Fenerbahçe lehine paylaşım yapan Derya Uluğ'un ismini kullanmadan sanatçının değiştirildiğini duyurdu.

AKÇAABAT BELEDİYESİ'NDEN DERYA ULUĞ AÇIKLAMASI

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim resmi siteden yaptığı açıklamada, "Bu yıl 29.sunu düzenleyecek olduğumuz Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali hazırlıklarımız tamamlandı. Ancak konser verecek sanatçılardan biri "3 Temmuz Süreci" ile ilgili şahsi Twitter hesabından bir açıklama yapmış, bu açıklama halkımızda büyük tepkiye yol açmıştır. Trabzonspor bizim kırmızı çizgimizdir. Ben de iyi bir Trabzonspor taraftarıyım. Sanata saygımız sonsuzdur. Herhangi bir olumsuzluğu mahal vermemek için istişarelerde bulunduk. Açıklamayı yapan sanatçı değiştirilmiştir. Konuyla alakalı gerekli düzenleme yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

DERYA ULUĞ'UN AÇIKLAMASI

Yaşananların ardından Uluğ da bir açıklama yaparak "Attığım tweetin Trabzon halkıyla Trabzonspor camiası ile hiçbir ilgili olmamakla birlikte asla ve kat'a bir ima içermemektedir. Nefret dili yaratarak başka bir tarafa çekip Trabzon'u hedef gösterme manası yaratılmıştır. Yazılanları hayret ve üzüntü içerisinde okuyorum" dedi.

İşte Uluğ'un açıklaması: