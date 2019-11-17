Sarıyer: 0-4

17.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:54

STAT: Faruk Çelik Stadyumu

Kaynak: DHA

HAKEMLER: Süleyman Soyutürk, Ramazan Ufuk Avdaş, Sabri ÖğeŞANLIURFASPOR : Yasin - Yusuf, Mehmet Halil Daniş, Murat, (Dk.83 m.Badur) Ali, Mehmet Fatih Bayat, (Dk.68 M.Degerli) Onur Demir, Muhammed (Dk.46 F.Çelikkan), Fevzi, Rıdvan, İbrahim SARIYER: Ali Türkan- Şaban, Yaser, Alim Harlak (Dk.63 Murat Gürbüzerol), Özgür, Doğukan, Şahin, Mahmut (Dk.75 İsmail Ayaz), İlter, Bahri, HikmetGOLLER: Dk.8 Özgür, Dk. 23 Hikmet, Dk. 80 Yusuf Güzel (K.K) Dk. 90 Bahri (Sarıyer)SARI KARTLAR: Özgür, Hikmet (Sarıyer)TFF 2'inci Lig Beyaz Grup 13'üncü hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Sarıyer'e 4-0 mağlup oldu.8'inci dakikada Mahmut'un pasında kale önünde topla buluşan Özgür güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.23'üncü dakikada Şahin'in pasında topla buluşan Doğukan, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.80'inci dakikada Şanlıurfasporlu Yusuf Güzel'in kendi ceza alanı içinde yaptığı ters vuruşta top ağlarla buluştu: 0-3.90'ıncı dakikada Bahri'nin sert şutunda top filelerle buluştu: 0-4.Karşılaşma Sarıyer'in 4-0'lık üstünlüğü ile son buldu.