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Galatasaray, Saracchi'nin sakatlığının bulunmadığını açıkladı

Dün oynanan Kasımpaşa mücadelesinin 3. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo Saracchi'nin yapılan kontrolleri sonucunda bir sakatlığı olmadığı açıklandı.

10.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:18
Galatasaray, Saracchi'nin sakatlığının bulunmadığını açıkladı

'ın devre arasında kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi, takımının dün konuk olduğu deplasmanında mücadelenin 3. dakikasında sakatlanmıştı.

Gözyaşlarıyla kenara gelen ve yerini Martin Linnes'e bırakan Saracchi'nin, bugün yapılan MR tetkikleri sonucunda bir yaralanmaya rastlanmadığı bildirildi.

KONYASPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Ligin 19. haftasında Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Saracchi, geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor maçında forma giymemişti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Galatasaray, Saracchi'nin sakatlığının bulunmadığını açıkladı
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