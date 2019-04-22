Şanlıurfa'da 2 Bin Kişilik İşi Duyanlar İŞKUR'a Koştu

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında Şanlıurfa'da asgari ücret karşılığında kamu kurumlarında 6 ay süreyle istihdam edilmek üzere 2 bin kişinin alınacağı duyuruldu. Başvuruların başlamasıyla birlikte binlerce Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü önüne geldi. Uzun kuyrukların oluştuğu bina önünde polisler de izdihama karşı önlem aldı.

BAŞVURU FAZLA OLURSA SONUÇLAR KURAYLA BELİRLENECEK

Başvuruların fazla olması halinde işe alınacak kişilerin noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirleneceği bildirildi.

VATANDAŞLAR KONTENJANIN FAZLA OLMASINDAN DOLAYI ÜMİTLİ

Başvuru için kurum binasının önünde sırada bekleyen vatandaşlar, alınacak işçi sayısının 2 bin olmasından dolayı ümitli olduklarını söyledi.

İş başvurusuna gelenlerden görüntüler;

Kaynak: İHA