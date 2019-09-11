SANKON, 20 bin gence istihdam sağlayacak

11.09.2019 14:51

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) 2020 yılı içerisinde 20 bin gence iş imkanı sağlayacaklarını açıkladı.

"İSTİHDAM PROJESİNİ DESTEKLİYORUZ"

SANKON Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Hükümetimizin başlatmış olduğu istihdam projesini çok önemsiyoruz ve destekliyoruz. İstihdam projesi için gerekli alt yapı çalışmalarımız şimdiden başlamıştır. İlgili komisyon oluşturmuştur. Bu konuda ticaret ve sanayi odaları, borsalar, ekonomik sivil toplum kuruluşlar ile iş birliği içinde olacağız" denildi.

"SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise "Ulusal ve uluslararası kamu yararına yapılacak olan sosyal sorumluluk projelerini çok önemsiyoruz. Bu ve benzer projeleri büyük bir kararlıkla projelendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA