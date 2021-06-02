Sancaktar takımından Kabakcı'ya ziyaret
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Sancaktar takımından Kabakcı'ya ziyaret

Sancaktar takımından Kabakcı'ya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi Model Uçak Atölyesinde Eğitimlerini Alan ve Teknofest Yarışmaları Liseler Arası İnsansız Hava Araçlarında 1. Etap'ı Başarılı Bir Şekilde Geçen Sancaktar takımı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi Model Uçak Atölyesinde Eğitimlerini Alan ve Teknofest Yarışmaları Liseler Arası İnsansız Hava Araçlarında 1. Etap'ı Başarılı Bir Şekilde Geçen Sancaktar takımı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı oldukça memnun kalan İl Müdürü Kabakcı, Teknofest Yarışmaları Liseler Arası İnsansız Hava Araçlarında 1. Etap'ı Başarılı Bir Şekilde geçen Sancaktar takımını tebrik ederek diğer katılacakları yarışmalarda başarılar diledi. - KAYSERİ

Sancaktar takımından Kabakcı'ya ziyaret
Sancaktar takımından Kabakcı'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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