Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 69-77
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Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 69-77

Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 69-77
Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün - Haberler | Spor

SALON: Mustafa Dağıstanlı HAKEMLER: Aytuğ Etki, Sami Özel, TolgaEdisSAMSUNSPOR: Timothy Luiz Soares 25, Ahmet Fatih Cantitiz 24, Kahlil Quinton Dukes 10, Muhammet Engin Kalkan 5, Berkan Çıvgın 3, Can Özcan 2, SEMT77 YALOVASPOR: Lamont da Sean Jones 26, Tunahan Dikmen 10, Sercan Topcu 10,...

SALON: Mustafa Dağıstanlı 

HAKEMLER: Aytuğ Etki, Sami Özel, TolgaEdis

SAMSUNSPOR: Timothy Luiz Soares 25, Ahmet Fatih Cantitiz 24, Kahlil Quinton Dukes 10, Muhammet Engin Kalkan 5, Berkan Çıvgın 3, Can Özcan 2, SEMT77 YALOVASPOR: Lamont da Sean Jones 26, Tunahan Dikmen 10, Sercan Topcu 10, Hüseyin Akın Kandemir 7, Ali Işık 7,  Ali Berkan Özçiftçi 6, Melih Kapucu 4, Yancy Deringer Gates 4, İsmail Kerem Gülmez 3,1'İNCİ PERİYOT: 14-15 İLK YARI DEVRE: 32-35  

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-51

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off final serisinin ikinci maçında Samsunspor sahasında Semt77 Yalovaspor Basketbol'a 77-69'luk skorla mağlup oldu. Konuk ekip, bu galibiyetle seride durumu 1-1'e getirdi. 

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında ard arda top kayıpları yaşayan Samsunspor, ilk çeyreği 15-14 geride tamamladı. Mücadelenin ikinci çeyreğinde de oyun başa baş geçti. Konuk ekip devreye 35-32 önde girdi. Mücadelenin ikinci yarısında da rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Semt77 Yalovaspor Basketbol, 3'üncü periyodu 51-48, karşılaşmayı da 77-69 kazanmayı başardı. Serinin üçüncü maçı 13 Haziran Pazar günü saat 16: 00'da Yalova'da oynanacak. 


- Samsun
Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 69-77
Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 69-77
Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 69-77
Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 69-77
Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 69-77
Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 69-77

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Akgün

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Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 69-77 - Haberler Spor
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