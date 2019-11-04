Şampiyonluk oranları güncellendi! Liderin oranı yükseldi

İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. 19 puanla lider durumda bulunan Aytemiz Alanyaspor'un oranı 30.00'dan 35.00'e yükseldi.

04.11.2019 17:17
Şampiyonluk oranları güncellendi! Liderin oranı yükseldi

Süper Lig'in 10. haftasında şampiyonluk mücadelesi verent takımların maçlarının ardından İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. 2 haftada aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Beşiktaş'ın oranı 5.25'den 5.00'e düşerken, lider Alanyaspor'un oranı 30.00'dan 35.00'e yükseldi.

İşte oranlar:

Galatasaray: 2.60

Fenerbahçe: 2.70

Beşiktaş: 5.00

Trabzonspor: 9.00

Başakşehir: 15.00

Alanyaspor: 35.00

Eski oranlar şu şekildeydi:

Galatasaray: 2.65

Fenerbahçe: 2.65

Beşiktaş: 5.25

Trabzonspor: 8.00

Başakşehir: 15.00

Alanyaspor: 30.00

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