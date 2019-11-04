Şampiyonluk oranları güncellendi! Liderin oranı yükseldi
İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. 19 puanla lider durumda bulunan Aytemiz Alanyaspor'un oranı 30.00'dan 35.00'e yükseldi.
Süper Lig'in 10. haftasında şampiyonluk mücadelesi verent takımların maçlarının ardından İddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. 2 haftada aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Beşiktaş'ın oranı 5.25'den 5.00'e düşerken, lider Alanyaspor'un oranı 30.00'dan 35.00'e yükseldi.
İşte oranlar:
Galatasaray: 2.60
Fenerbahçe: 2.70
Beşiktaş: 5.00
Trabzonspor: 9.00
Başakşehir: 15.00
Alanyaspor: 35.00
Eski oranlar şu şekildeydi:
Galatasaray: 2.65
Fenerbahçe: 2.65
Beşiktaş: 5.25
Trabzonspor: 8.00
Başakşehir: 15.00
Alanyaspor: 30.00