Şampiyonluk mutluluğunu Turgay Erdem ile paylaştılar

İtalya'nın Alassio şehrinde ekim ayında düzenlenen Dünya Bocce (Volo) Kadınlar Şampiyonası'nda madalya kazanan Buket ve İnci Ece Öztürk kardeşler Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek mutluluklarını paylaştılar.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bocce branşında Türkiye'ye şampiyonluk ve madalya getiren sporcuları ağırladı. Dünya Bocce (Volo) Kadınlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buket ile gümüş madalya kazanan ablası İnci Ece Öztürk, antrenörleri Yılmaz Güzelocak ile birlikte Başkan Turgay Erdem'i ziyaret ettiler. Başarıları ve hedefleri hakkında planlarını Başkan Erdem ile paylaşan şampiyonlar, kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Çalışmalarını Nilüfer Belediyesi'nin Hasanağa'da yaptığı sahada sürdürdüklerini ifade eden Öztürk kardeşler, fiziki şartların iyileştirilmesi için Turgay Erdem'den destek istedi.

Elde edilen başarıdan dolayı gururlandıklarını ifade eden Başkan Turgay Erdem, "Nilüfer'den çıkan iki kardeşimiz ülkemize gurur duyulacak başarı getirdiler. Bu başarı bizleri ayrıca mutlu etti. Yıllar önce Hasanağa'da yaptığımız sahadan dünya şampiyonlarının çıkması büyük gurur. İsteğinizin yerine gelmesi için gerekeni yapacağız. Nilüfer'de önümüzdeki süreçte iki spor salonu daha yapma hedefindeyiz. Bölgenin ihtiyacını çözecek, sporcularımıza hizmet verecek tesisleri hayata geçirmenin planlarını yapıyoruz. Spor kenti Nilüfer'den daha nice şampiyonlar çıkacağına inancımız tam" diye konuştu.

Başkan Turgay Erdem, Öztürk kardeşleri, sportif başarılarının yanı sıra akademik alanda da elde ettikleri başarıları için ayrıca kutlayarak para ödülü ve hediyeler verdi. - BURSA