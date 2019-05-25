Şampiyonluk Kutlamasında 5. Yıldız Detayı!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması büyük bir coşkuyla devam ederken sarı-kırmızılıların 5. yıldız hamlesi de dikkatlerden kaçmadı.

Şampiyonluk kutlamaları Ali Sami Yen'de büyük bir coşkuyla yapılırken, 5. yıldız hamlesi de dikkatlerden kaçmadı. Stadın zeminine 5 yıldız koyulurken, 4 yıldızın içi tamamen dolduruldu. 5. yıldızın ise 3 parçası boş bırakıldı.

5. YILDIZ PLATFORMUN ÜSTÜNDE

22. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın 5. yıldız için gerçekleşmesi gereken iki parçayı doldurması ve 3 şampiyonluk halinde buna da vurgu yapması göze çarptı. Öte yandan 5. yıldızın parçası platformun üstüne de yerleştirildi.

(Sporx)

Şampiyonluk Kutlamasında 5. Yıldız Detayı!
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YORUMLAR (10)

  • RUZGAR:
    İnanın ben hiç bi kulübü oyile fanatikce tutmam ama mili ve şampiyonlar ligi uyefa hangi kulubumuz olsa tutarım şimdi elini vijdanına koy konuş derler galatasaray bu şampiyonluğu hakila almadı adaletsizce aldı rizede aldığı mac mesela gerçi turkyede topyekun bi adalete ihtiyaç var
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  • PATOZ:
    kutlamaya para harcayacağınıza azıcık fener'' e yardım edin. . . yazıktır adamlara yav. . kıh kıh
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