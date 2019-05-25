Şampiyonluk Kutlamasında 5. Yıldız Detayı!
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması büyük bir coşkuyla devam ederken sarı-kırmızılıların 5. yıldız hamlesi de dikkatlerden kaçmadı.
Şampiyonluk kutlamaları Ali Sami Yen'de büyük bir coşkuyla yapılırken, 5. yıldız hamlesi de dikkatlerden kaçmadı. Stadın zeminine 5 yıldız koyulurken, 4 yıldızın içi tamamen dolduruldu. 5. yıldızın ise 3 parçası boş bırakıldı.
5. YILDIZ PLATFORMUN ÜSTÜNDE
22. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın 5. yıldız için gerçekleşmesi gereken iki parçayı doldurması ve 3 şampiyonluk halinde buna da vurgu yapması göze çarptı. Öte yandan 5. yıldızın parçası platformun üstüne de yerleştirildi.
(Sporx)
YORUMLAR (10)
-
Şampiyonluğumuz çekemeyenler. . . Lütfen, kudurun. . . !Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
-
cigere yetisemedin mi oyledirCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
İnanın ben hiç bi kulübü oyile fanatikce tutmam ama mili ve şampiyonlar ligi uyefa hangi kulubumuz olsa tutarım şimdi elini vijdanına koy konuş derler galatasaray bu şampiyonluğu hakila almadı adaletsizce aldı rizede aldığı mac mesela gerçi turkyede topyekun bi adalete ihtiyaç varCevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır
-
Şampiyon ?? şampiyon çatlayan ardından patlasın. Ha haa haaa.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
-
kutlamaya para harcayacağınıza azıcık fener'' e yardım edin. . . yazıktır adamlara yav. . kıh kıhCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
Galatasaray, "Şampiyonluk Kutlamalarını Cübbeli Ahmet'in Damadı Organize Edecek" İddialarını Yalanladı