Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular!

Şampiyonlar Liginde uzun süredir beklenen yapısal değişikliklerde sona gelindi. 2024 yılında hayata geçirilmesi beklenen yeni format sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde maç sayısı 224'e çıkarılacak. Avrupa Liginde de kaliteyi arttırmak için 48 olan takım sayısı 32'ye indirilecek.

Yıllardır konuşulan Şampiyonlar Ligindeki format değişikliğinde hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. Devler Liginde ülkemizi temsil edecek Türk takımlarını ise uzun bir yolculuk bekliyor.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, yeni formatın detaylarını okuyucularıyla paylaştı. Şu anda 8 grupta 4'er takım mücadele ediyor, ilk 2 sırayı alan takımlar üst tura çıkıyordu. Yeni formatta artık 4 grup olacak ancak gruplarda 8'er ekip yer alacak.

MAÇ SAYISI KATLANACAK

Gruplarda ilk 4'e giren takımlar üst tura çıkarken, 5. bitiren ekipler bir sonraki sezon Şampiyonlar Liginde yer alma fırsatı yakalayacak. UEFA'nın amacı, kulüpler bazında dünyanın en çok ilgi çeken futbol turnuvası olan Devler Ligini daha rekabetçi hale getirip, maç sayısını katlamak.

AVRUPA LİGİNE KALİTE AYARI

6. ve 7. olan ekipler ise yoluna Avrupa Liginden devam edecek. Şampiyonlar Liginde maç sayısı 224'e çıkacak. Format değişikliği sadece Devler Ligiyle sınırlı kalmayacak. Avrupa Liginde kaliteyi artırmak için takım sayısı 48'den 32'ye düşecek.

Ayrıca 'Avrupa Ligi 2' adı altında yeni bir turnuvanın daha hayata geçirilmesi gündemde. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için vize almakta zorlanan takımların yer alacağı 'Avrupa Ligi 2'yi kazanan ekip, bir sonraki sezon Avrupa Ligi'ne katılacak.

2024 yılından itibaren hayata geçirilmesi beklenen yeni Şampiyonlar Ligi formatını futbolseverler şimdiden merak ediyor...