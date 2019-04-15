Şampiyonlar Liginde Manchester City-Tottenham Maçını Cüneyt Çakır Yönetecek

Devler Liginde 17 Nisan tarihinde Manchester City ile Tottenham arasında oynanacak olan çeyrek final rövanş maçını Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

İngiltere'nin Manchester şehrindeki City of Manchester Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak olan maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias olacak.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Tottenham sahasında 1-0 kazanmıştı.