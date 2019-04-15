Şampiyonlar Liginde Manchester City-Tottenham Maçını Cüneyt Çakır Yönetecek
Şampiyonlar Liginde 17 Nisan'da oynanacak Manchester City-Tottenham karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.
Devler Liginde 17 Nisan tarihinde Manchester City ile Tottenham arasında oynanacak olan çeyrek final rövanş maçını Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
İngiltere'nin Manchester şehrindeki City of Manchester Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak olan maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias olacak.
İki takım arasında oynanan ilk maçı Tottenham sahasında 1-0 kazanmıştı.
YORUMLAR (2)
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ALİ PALABIYIK YÖNETSİN. . . HATIRIM KALIR YOKSA !!! NASIL OLSA VAZİFESİNİ TAM ANLAMIYLA YERİNE GETİRDİ DÜN AKŞAM !!!Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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avrupada eyyam yapmıyor yönetir tabi.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır