Şampiyonlar Liginde Çeyrek Finale Kalan Takımlar Belli Oldu! İşte Kura Tarihi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, 2 maçla tamamlandı. Lyon'u 5-1 ile geçen Barcelona ve Bayern Münih'i 3 golle saf dışı bırakan Liverpool, Şampiyonlar Liginde çeyrek finale yükseldi.

4 İNGİLİZ TAKIMI ÇEYREK FİNALDE

Turnuvada İngiltere'den Tottenham, Manchester United, Manchester City, Liverpool, İspanya'dan Barcelona, İtalya'dan Juventus, Hollanda'dan Ajax, Portekiz'den Porto çeyrek finalde mücadele edecek.

ÇEYREK FİNAL KURALARI CUMA GÜNÜ ÇEKİLECEK

Şampiyonlar Liginde çeyrek final kura çekimi 15 Mart Cuma günü 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. Çeyrek final maçları, 9-10 ve 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.