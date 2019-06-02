Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, taraftarlarıyla buluştu!
Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'ı 2-0 yenen Liverpool Avrupa'nın en büyüğü oldu. Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, tarihinde 6. kez Avrupa'nın en büyük kupasını kazandı. İngiltere'ye kupa ile birlikte dönen Klopp ve öğrencileri taraftarları ile bir araya geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu, finalde Tottenham'ı 2-0 yenen Liverpool oldu. Liverpool, 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005 yıllarından sonra kulüp tarihindeki 6. Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandı.
Diğer yandan 2013'te Borussia Dortmund ve geçen yıl Liverpool ile oynadığı iki Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden Alman teknik direktör Jürgen Klopp, 3. finalinde kupayı kazanmayı başardı.
İngiltere'ye kupa ile birlikte dönen Klopp ve öğrencileri taraftarları ile bir araya geldi.
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