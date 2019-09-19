Şampiyonlar Ligi'ne Valbuena damgası! Haftanın 11'ine seçildi
Olympiakos'un Tottenham ile karşılaştığı ve 2-2 berabere biten maçta 1 gol atan ve iyi bir performans ortaya koyan Mathieu Valbuena, haftanın 11'inde yer aldı.
Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında Olympiakos sahasında Tottenham ile karşılaşmıştı. 2-2 berabere biten maçta Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan Valbuena maçta 1 gol atıp takımının puan almasında önemli bir rol oynamıştı. Fransız futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
Manchester City'nin 3-0'lık Shakhtar Donetsk galibiyetine bir golle katkı veren İlkay Gündoğan da listede yer aldı.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i;