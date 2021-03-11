Şampiyonlar Ligi'nde PSG, sahasında Barcelona'yla 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi

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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda ilk maç Barcelona'yı deplasmanda bozguna uğratan PSG rövanşta da berabere kalarak yoluna devam etti. Kylian Mbappe ise tarihe geçti. Fransız golcü, Şampiyonlar Ligi tarihinde 25 gole ulaşan en genç isim olma unvanını Lionel Messi'nin elinden aldı.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Paris Saint Germain ile Barcelona karşı karşıya geldi. İspanya'da ilk maçı 4-1 kazanan Paris Saint Germain, Fransa'da da Barcelona ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.

MBAPPE TARİHE GEÇTİ

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi tarihinde 25 gole ulaşan en genç isim olma unvanını bu Lionel Messi'nin elinden aldı. İlk maçta hat-trick yapan Kylian Mbappe, rövanşta da fileleri havalandırdı ve bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Barcelona'ya dört gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri 19 Mart Cuma günü gerçekleşecek kura çekimi sonrası belli olacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 6-7 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 13-14 Nisan'da oynanacak.