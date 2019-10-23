Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig, Zenit'i 2-1 yendi!
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Alman ekibi Leipzig, 1-0 geriye düştüğü maçta Zenit'i 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.
Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Alman ekibi Leipzig, Rus ekibi Zenit'i sahasında konuk etti. Mücadeleyi Türk hakem Ali Palabıyık yönetti. Leipzig rakibini 2-1 mağlup etti. Alman ekibinin gollerini 49. dakikada Konrad Laimer, 59. dakikada Marcel Sabitzer, Zenit'in golünü 25. dakikada Yaroslav Rakitskiy attı.
ZENİT 4 PUANDA KALDI
Leipzig'in 6 puana ulaştığı grupta, Zenit 4 puanda kaldı. Grubun 4. haftasında Zenit evinde RB Leipzig'i 5 Kasım tarihinde konuk edecek.
CHELSEA, AJAX'I TEK GOLLE GEÇTİ
H Grubu'nda ise İngiltere ekibi Chelsea, deplasmanda Hollanda'nın Ajax takımını 1-0 mağlup etti. Chelsea'ye galibiyeti getiren golü, 86. dakikada Michy Batshuayi kaydetti. Grupta ikinci galibiyetini alan Chelsea, 6 puanlı Ajax'ı yakaladı.