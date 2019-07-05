Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişiklik geliyor! Galatasaray'ı da ilgilendiriyor

Bundan böyle bu ligde sadece şampiyon olan takım değil; başka birçok ekip, yine burada elde ettiği dereceye göre, bir sonraki sezon direkt katılım hakkı elde edecek.

UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in, tartışma halinde olunduğunu belirtmekle birlikte bizzat açıkladığı yeni döneme göre, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında yarı finale kalarak son dört arasına adını yazdıran takımlar, bir sonraki sezon grup aşamasından (direkt) katılım hakkı elde edecekler.

Böylece, o sene Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarı kazanmış ancak ülke ligindeki sıralaması nedeniyle, sıradaki Devler Ligi'ne katılım hakkı kazanamayan ekiplerin tekrar bu lige dahil edilerek ödüllendirilmeleri planlanıyor.

AJAX ÖRNEK OLDU

Ajax bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkarak önemli bir başarı elde etti ve sezonun en çok konuşulan takımı oldu. Yapılması düşünülen değişiklikte ise Hollanda ekibinin, başına gelenler önemli pay sahibi oldu.

Kırmızı-beyazlılar Hollanda Ligi'nde şampiyon olmasına karşın, Hollanda'nın UEFA ülke sıralamasındaki yeri nedeniyle ülke şampiyonu direkt grup aşamasından Şampiyonlar Ligi'ne dahil olamadığı için, bu sezon ön eleme oynaması gerekiyor.

UEFA'nın yapacağı değişiklik bu durumu ortadan kaldıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde en az yarı final görmüş takımların bir sonraki sezon da buraya, ülkelerindeki durumlarına bakılmaksızın dahil edilmelerini sağlayacak.

11 EYLÜL KRİTİK TARİH, GALATASARAY'I DA İLGİLENDİRİYOR

Skorer'in haberine göre; Temsilcimiz Galatasaray da olası bir yarı final durumunda gelecek sezon Devler Ligi'nde doğrudan katılım hakkı elde edecek. Futbolu yönetecek isimlerin tartışma halinde oldukları şey, yine bu isimlerin katıldıkları bir toplantıda (11 Eylül'de) masaya yatırılacak.

ŞAMPİYONLARIN ŞAMPİYONU

Bahsedilen toplantıda bir diğer mevzu ise grupların formatının değişmesi olacak. Bugün 4 takımdan oluşan sekiz grup varken, yenisinde 8 takımla derinleşen dört grup olması konuşulacak. Bu arada 'Şampiyonların Şampiyonu' ilk kez ringe çıkmaya hazırlanacak.

Avrupa Şampiyonası'nın kazananlarıyla Amerika Kupası'nın galiplerinin karşı karşıya gelmesinin de bahsi geçecek.