Şampiyonlar Ligi'nde Hamit Altıntop ve Sneijder sürprizi!

Bugün yapılacak olan Şampiyonlar Ligi kura çekiminde takımların yer alacağı gruplar belli olacak. Saat 19.00'da başlayacak olan ve temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekimini Hamit Altıntop ve Sneijder gerçekleştirecek.

29.08.2019 12:37
Şampiyonlar Ligi'nde Hamit Altıntop ve Sneijder sürprizi!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da rakiplerinin belli olacağı grup kuralarının çekiminde sürpriz isimler var.

SNEIJDER, HAMİT VE CECH GRUPLARI BELİRLEYECEK

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi bu akşam saat 19.00'da yapılacak. Galatasaray'ın rakiplerinin de belli olacağı kura çekimini sarı kırmızılı takımın eski oyuncuları Wesley Sneijder ile Hamit Altıntop yanı sıra Petr Cech'in yapacağı bildirildi.

Şampiyonlar Ligi'nin 2019-2020 finali Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Hamit Altıntop ve Sneijder sürprizi!
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YORUMLAR (2)

  • REDSONİC:
    6Saray ın katılmasıda büyük sürprizdi bence. Çok mazlum ahını aldılar geçen sene . Bu mesajı sakla 0 puan çekip bitirecekler.
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  • CAN DEP:
    Fark etmez kim düserse düşsün bu ligde Favori yok süpriz vardir..kim degerdiki Ajx bu ligde final oynayacak..
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