Şampiyonlar Ligi'nde Hamit Altıntop ve Sneijder sürprizi!

29.08.2019 12:37

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da rakiplerinin belli olacağı grup kuralarının çekiminde sürpriz isimler var.

SNEIJDER, HAMİT VE CECH GRUPLARI BELİRLEYECEK

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi bu akşam saat 19.00'da yapılacak. Galatasaray'ın rakiplerinin de belli olacağı kura çekimini sarı kırmızılı takımın eski oyuncuları Wesley Sneijder ile Hamit Altıntop yanı sıra Petr Cech'in yapacağı bildirildi.

Şampiyonlar Ligi'nin 2019-2020 finali Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.