Şampiyonlar Ligi'nde gelir sistemi değişti! İşte Galatasaray'ın kazanacağı rakam
2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gelir sisteminde değişiklik oldu. İşte yeni gelir sistemi...
UEFA, 2019/20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak gelir dağılım sistemini resmen duyurdu. Buna göre katılımcılar 15 milyon 250 bin euro para kazanacak.
PERFORMANS GELİRLERİ
Takımlar galibiyet için 2 milyon 700 bin euro, beraberlik için 900 bin euro kazanacaklar. Son 16'ya kalanlar 9,5 milyon euro, çeyrek finale kalanlar 10,5 milyon euro, yarı finale kalanlar 12 milyon euro, finale kalanlar 15 milyon euro kazanacaklar.
Son olarak Şampiyonlar Ligi Kupasını kazanan takım ise 4 milyon euro daha kazanacak.
YORUMLAR (5)
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iyi bütün borçlar kapanır bu paraylaCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Toplam borcumuzun 10 katını da kazansak her zaman tonla borcumuz olur çünkü yöneticiler ceplerinden vermediği için hiç umursamıyorlar kulübün zarar etmesini.2 1 Yayından Kaldır
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bana gelirlerde bir düşüş yaşanmış gibi geldiCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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değişen ne onu da yazsaydınız iyi olurmuşCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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futbol sektörü büyüdükçe bunlar azaltma yapmış. Zıraat kupası gibi verin 100 bin lira tam olsun la.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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