Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti

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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti. City'nin golleri Mahrez ve Foden'dan geldi. Sarı-siyahlıların tek golünü ise Reus attı. 90. dakikada gelen golle maçı kazanmasını bilen İngiliz devi, rövanş için avantajlı bi skorla sahadan ayrıldı.

Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti ve rövanş maçı için avantajı kaptı.

GALİBİYET 90'DA GELDİ

Maçın 19. dakikasında Mahrez'in asisti ile Kevin De Bruyne'ün golü Manchester City'i öne geçirirken ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Dortmund oyuna ortak olmaya çalışacak hamleleri yaparken Manchester City topun kontrolünü elinde bulundurarak avantajını korumak istedi. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde sahneye çıkan Haaland'ın asistinde Marco Reus topu ağlara gönderdi ve maça eşitlik geldi. 90. dakikada Foden sahneye çıkarak Mancheste City'i bir kez daha öne geçirdi ve maçı City'e getiren isim oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti
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