Şampiyonlar Ligi için sürpriz karar! 2024 yılında sistem değişebilir

10.09.2019 20:19

UEFA Şampiyonlar Ligi için sürpriz bir haber dikkat çekti. BBC'de yer alan haberde, 2024 yılında yenilenmesi ve farklı çalışmaların olduğu Devler Ligi ile alakalı flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre yeni formatta; 4 grup, her grupta 8 takım ve toplamda 14 maçın oynayacağı bir fikstür düşünülüyordu.

HAFTA SONU MAÇLARI GELİYOR

Hatta bazı maçların hafta sonuna kaydırılması bile gündeme alındı. Ancak şu anda bu konuyla ilgili UEFA'da çalışmalar donma noktasına geldi. Konuyla alakalı 2024 yılında bu sisteme geçileceğine dair somut bir karar alınamadı. Avrupa'nın 5 büyük liginde yer alan kulüpler, bu yeni uygulamaya olumlu yaklaşsa da özellikle hafta sonu maç oynanma durumu belirsizlik yarattı.

AVRUPA LİGİ 2 ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ayrıca 'Avrupa Ligi 2' formatıyla 2021'den itibaren hayata geçirilmesi planlanan turnuvanın da başlaması bekleniyor. O turnuva için de çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Tüm bu gerekçeler sonrası Şampiyonlar Ligi'nin formatında şu an için hamle yapılamıyor. (Skorer)

(Skorer)