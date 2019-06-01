Şampiyonlar Ligi Finali'nde sahaya giren Wolanski'nin takipçi sayısı uçtu

Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski, 1 saat içinde 250 bin yeni takipçi kazandı.

Tottenham ile Liverpool arasında oynanan maçın 18. dakikasında sahaya giren Kinsey Wolanski 1 saat içinde takipçi sayısını tam 250 bin arttırdı.

ERKEK ARKADAŞI DA BENZER BİR EYLEMDE BULUNMUŞTU

Kinsey Wolanski'nin erkek arkadaşının da daha önce benzer bir eylemde bulunduğu ortaya çıktı.

HÖWEDES'İ ÖPMEYE ÇALIŞMIŞTI

Kinsey Wolanski'nin sevgilisi olan Youtuber Vitaly Zdorovetskiy ise 2014 Dünya Kupası Finali'nde, Almanya ile Arjantin'i karşı karşıya getiren maçta sahaya girmiş ve Benedikt Höwedes'i öpmeye çalışmıştı.

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