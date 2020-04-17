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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ekonomi

Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı

2009 yılında en iyi Arap atı seçilen ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde damızlık olarak hizmet vermeye devam eden "Turbo" isimli at, kazandırmaya devam ediyor. 31 yarışta 28 birinciliği bulunan şampiyon atın dondurulmuş spermasının ihracatından 1,5 milyar lira gelir sağlandı.

17.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:01
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) sahibi olduğu "Turbo" isimli safkan Arap atına ait dondurulmuş aygır spermasının ihracatından 1 milyar 500 bin lira gelir sağlandı.

Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı

TİGEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2009 yılında Dünya Arap Atı Organizasyonu tarafından yılın en iyi Arap atı seçilen ve TİGEM'e bağlı Anadolu Tarım İşletmesinde damızlık aygır olarak atçılığa hizmet veren "Turbo", hipodromlara adını altın harflerle yazdırarak kariyeri boyunca katıldığı 31 yarışta 28 birincilik kazandı.

Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı

TURBO'YA AİT 30 DOZ SPERMA KATAR'A İHRAÇ EDİLDİ

Yarış hayatı boyunca sahibine kazanç sağlayan şampiyon Turbo, damızlık aygır olarak da TİGEM'e yüksek kazançlar sağladı. TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde geçen yıl kurulan Aygır Sperması Üretim Laboratuvarı'nda üretilen, Turbo'ya ait 30 doz dondurulmuş sperma Katar'a ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 1 milyar 500 bin lira gelir elde edilirken, ilerleyen süreçte Turbo'nun yanı sıra Ayabakan ve Tamerinoğlu isimli şampiyon aygırlara ait dondurulmuş spermaların da satılması bekleniyor.

Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı

Kaynak: AA

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