Salih Uçan Fenerbahçe ile hasret giderdi

Aytemiz Alanyaspor deplasmanında Fenerbahçe'yi eski futbolcusu Salih Uçan karşıladı.

16.09.2019 21:30

Takımlar maç öncesi sahaya çıktığında eski Fenerbahçeli yıldız arkadaşlarıyla bir araya geldi. Başta Volkan Demirel olmak üzere Fenerbahçe'deki tanıdıklarıyla hasret gideren Salih Uçan, teknik direktör Ersun Yanal'la da görüştü.

YEDEK KULÜBESİNDEYDİ

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan yıldız orta saha, 2012-18 yılları arasında Fenerbahçe'nin sözleşmeli futbolcusuydu.

Salih Uçan Fenerbahçe ile hasret giderdi
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