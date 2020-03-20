SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı - Ekonomi
Ekonomi, Güncel

Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı

Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sonrası risk grubu içerisinde bulunan 65 yaş üzerindeki vatandaşlardan geçici olarak otobüs ücreti alacaklarını duyurdu.

20.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:23
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, 65 yaşının üzerindekilerin risk grubu içerisinde yer aldıkları bilinen bir gerçek. Konya Büyükşehir Belediyesi ise sokağa çıkmaları tavsiye edilmeyen 65 yaş üzerindeki grubun toplu taşımayı ücretsiz kullanmaları uygulamasının askıya alındığını duyurdu.

Kovid-19 salgınında halk sağlığını gözeten tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Konya Büyükşehir Belediyesi, uzun süredir uygulamada olan 65 yaş üzeri yolcuların ücretsiz seyahat etmesine olanak sağlayan prosedürü geçici olarak kaldırdıklarını duyurdu.

"GEÇİCİ OLARAK DURDURULMUŞTUR"

Konya İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar, "65 yaş üstü hemşehrilerimizin ücretsiz toplu ulaşım kullanımı tedbir amaçlı geçici olarak durdurulmuştur" ifadeleriyle duyuruldu.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı. Koca paylaşımında, "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" ifadelerini kullandı.

Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı

Haberin Videosu:

Konya'da salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Ekonomi
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Ekonomi
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü Ekonomi
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi Ekonomi
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Bakan Albayrak, 'Kamuda evden çalışma olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Rita Wilson Hande Soral Şeyma Subaşı Fahrettin Koca
Spor Falcao Metin Oktay Ersun Yanal Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 15:44:57. #1.14#
title