Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sonrası risk grubu içerisinde bulunan 65 yaş üzerindeki vatandaşlardan geçici olarak otobüs ücreti alacaklarını duyurdu.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, 65 yaşının üzerindekilerin risk grubu içerisinde yer aldıkları bilinen bir gerçek. Konya Büyükşehir Belediyesi ise sokağa çıkmaları tavsiye edilmeyen 65 yaş üzerindeki grubun toplu taşımayı ücretsiz kullanmaları uygulamasının askıya alındığını duyurdu.

Kovid-19 salgınında halk sağlığını gözeten tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Konya Büyükşehir Belediyesi, uzun süredir uygulamada olan 65 yaş üzeri yolcuların ücretsiz seyahat etmesine olanak sağlayan prosedürü geçici olarak kaldırdıklarını duyurdu.

"GEÇİCİ OLARAK DURDURULMUŞTUR"

Konya İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar, "65 yaş üstü hemşehrilerimizin ücretsiz toplu ulaşım kullanımı tedbir amaçlı geçici olarak durdurulmuştur" ifadeleriyle duyuruldu.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı. Koca paylaşımında, "Son 24 saatte yapılan 1.981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" ifadelerini kullandı.