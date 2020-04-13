Salgın uzarsa dış borç ödemelerini Hazine yapsın
Yazarlarımız Fatih Özatay ve Güven Sak bugün gazetemizde ve DÜNYA Online'da yer alan ortak analizlerinde, COVID-19 salgınının beklendiği gibi üç ay değil de birkaç çeyrek sürmesi halinde ekonomide ortaya çıkacak şokun etkilerini değerlendirdi.
13.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:41
Yazarlarımız Fatih Özatay ve Güven Sak bugün gazetemizde ve DÜNYA Online'da yer alan ortak analizlerinde, COVID-19 salgınının beklendiği gibi üç ay değil de birkaç çeyrek sürmesi halinde ekonomide ortaya çıkacak şokun etkilerini değerlendirdi.
Kaynak: Dunya.com