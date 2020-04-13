Salgın uzarsa dış borç ödemelerini Hazine yapsın Yazarlarımız Fatih Özatay ve Güven Sak bugün gazetemizde ve DÜNYA Online'da yer alan ortak analizlerinde, COVID-19 salgınının beklendiği gibi üç ay değil de birkaç çeyrek sürmesi halinde ekonomide ortaya çıkacak şokun etkilerini değerlendirdi.

Yazarlarımız Fatih Özatay ve Güven Sak bugün gazetemizde ve DÜNYA Online'da yer alan ortak analizlerinde, COVID-19 salgınının beklendiği gibi üç ay değil de birkaç çeyrek sürmesi halinde ekonomide ortaya çıkacak şokun etkilerini değerlendirdi. Kaynak: Dunya.com