Salep soğanı toplayan şahsa 60 bin TL ceza kesildi
Van'da bulunan Erçek Gölü kıyısında koparılması yasak olan salep soğanını toplayan şahsa 60 bin 163 lira ceza kesildi.
Van'ın Erçek Gölü kıyısında salep soğanı toplayan şahsa 60 bin 163 TL idari para cezası kesildi.
Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erçek Gölü kıyısında salep soğanı toplayan şahsa 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince "Biyolojik Çeşitliliği Tahrip Etmek" suçundan 60 bin 163 TL idari para cezası kesildiği belirtildi. Açıklamada, çalışmalarından dolayı Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı çalışanlarına da teşekkür edildi.
Kaynak: İHA
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