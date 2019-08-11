Salah'tan örnek davranış! Yere düşen minik hayranının yanına gitti
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, kendisiyle tanışmak isteyen ve arabasının peşinden koşturan minik hayranın kendisini yaraladığını görünce aracını durdurdu ve hayranıyla fotoğraf çektirdi.
İngiliz ekip Liverpool'un en sevilen oyuncusu olan Salah'tan örnek bir davranış geldi. Yıldız oyuncusu Salah, kendisiyle tanışmak için arabasının peşinden koşarken kendisini direğe vuran ve yaralanan çocuğu görünce aracını durdurdu ve genç hayranıyla fotoğraf çekildi.
KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞDI
Minik hayranın fotoğrafını çeken ailesi, fotoğrafları Instagram'da paylaştı ve Salah'a teşekkür etti. Paylaşılan fotoğraflar kısa sürede 8 bine yakın beğeni aldı.