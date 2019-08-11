Salah'tan örnek davranış! Yere düşen minik hayranının yanına gitti

11.08.2019 17:28

İngiliz ekip Liverpool'un en sevilen oyuncusu olan Salah'tan örnek bir davranış geldi. Yıldız oyuncusu Salah, kendisiyle tanışmak için arabasının peşinden koşarken kendisini direğe vuran ve yaralanan çocuğu görünce aracını durdurdu ve genç hayranıyla fotoğraf çekildi.

KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞDI

Minik hayranın fotoğrafını çeken ailesi, fotoğrafları Instagram'da paylaştı ve Salah'a teşekkür etti. Paylaşılan fotoğraflar kısa sürede 8 bine yakın beğeni aldı.