Sakat olan Falcao paylaşım yaptı! İdmanlara başladı
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falcao, bireysel idmanlara başladığı sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız golcünün paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
12.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:19
Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen ve taraftarın da tepki gösterdiği yıldız oyuncu Falcao ortaya çıktı. Kolombiyalı golcü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bireysel idmanlara başladığını ve sıkı çalıştığını takipçileriyle paylaştı.
İşte Falcao'nun Instagram'dan yaptığı paylaşım:
Haber Videosu: Sakat olan Falcao paylaşım yaptı! İdmanlara başladı