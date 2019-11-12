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Sakat olan Falcao paylaşım yaptı! İdmanlara başladı

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falcao, bireysel idmanlara başladığı sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız golcünün paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

12.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:19
Sakat olan Falcao paylaşım yaptı! İdmanlara başladı

'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen ve taraftarın da tepki gösterdiği yıldız oyuncu ortaya çıktı. Kolombiyalı golcü oyuncu, hesabından yaptığı paylaşımla bireysel idmanlara başladığını ve sıkı çalıştığını takipçileriyle paylaştı.

İşte Falcao'nun Instagram'dan yaptığı paylaşım:


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