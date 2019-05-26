Sahurda İnternet Üzerinden Yapılan Alışveriş 3 Kat Arttı

GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, tüketicilerin ramazan ayındaki online alışveriş eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sahur vaktine denk gelen 02.00 ile 04.00 saatleri arasında internetten yapılan alışverişin nisan ayına kıyasla 3 kat arttığını belirten Fedar, tüketicilerin ramazan ayında sahur nedeniyle daha uzun süre uyanık kaldığını ve bu zamanı internetten alışveriş yaparak değerlendirdiğini söyledi.

UYANIK KALAN 10 KİŞİDEN 7'Sİ ALIŞVERİŞ YAPTI

GittiGidiyor'un kendi kullanıcılarıyla yaptığı araştırma sonuçlarına ilişkin bilgi veren Fedar, sahurda alışveriş yapan her 10 kişiden 7'sinin uyanık kaldığı zamanı alışveriş yaparak değerlendirdiğinin ortaya çıktığını kaydetti. Fedar, şöyle devam etti: "Araştırmaya katılanların yüzde 30'unun ise uykusu kaçtığı için alışveriş yaparak vakit geçirdiği ve yüzde 25'inin kampanyalardan yararlanmak istediği ortaya çıktı.

İLK ÜÇTE İSTANBUL ANKARA VE İZMİR VAR

Ramazan ayında tüketicilerin sahur nedeniyle gece daha uzun süre uyanık kaldığını belirten Fedar, "02.00 ile 04.00 saatleri arası en çok satılan ürünler cep telefonu, elektrikli süpürge, televizyon, dizüstü bilgisayar, ütü, lastik, bebek bezi, kedi maması, vantilatör ve kahve makinesi. En çok alışverişin yapıldığı şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Gaziantep, Adana ve Mersin oldu." dedi.

RAMAZAN AYININ ETKİSİ BÜYÜK

Feyza Dereli Fedar, yaptıkları araştırmaya göre ramazanın insanlara en çok "huzur", "bereket" ve "maneviyatı" çağrıştırdığını ifade ederek, kullanıcılarının yüzde 60'ının "ramazanda alışveriş miktarının aynı kaldığını", yüzde 25'inin "daha fazla alışveriş yaptığını", yüzde 15'inin ise "daha az alışveriş yaptığını" ifade ettiğini bildirdi.

YÜZDE 40'LIK KESİM NORMALDEN DAHA FAZLA GIDA HARCAMASI YAPIYOR

Fedar, "Harcamaları artan kullanıcılarımıza, bu artışın sebeplerini sorduğumuzda ise yüzde 40 oranla normalden daha fazla gıda alışverişi yaptıkları ortaya çıktı. Bunu sırasıyla sadece ramazan ayında aldığım ekstra ürünler oluyor, normalden daha fazla misafir ağırlıyorum ve alışveriş isteğim bu dönemde yüksek oluyor yanıtları takip etti." diye konuştu.

Kaynak: AA