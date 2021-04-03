Şahin: "Başımıza ilk kez böyle bir şey gelmiyor"

- Şahin: "Başımıza ilk kez böyle bir şey gelmiyor" Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, büyük bir camia olduklarını, Galatasaray'ın şampiyonluk iddiasının devam ettiğini, söyledi.

- Şahin: "Başımıza ilk kez böyle bir şey gelmiyor"

HATAY - Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, büyük bir camia olduklarını, Galatasaray'ın şampiyonluk iddiasının devam ettiğini, söyledi.

Süper Lig'in 32. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in cezalı olması dolayısı Yardımcı Antrenör Levent Şahin, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şahin Galatasaray'ı üst sıralara nasıl çıkacaklarının hesabını yapacaklarını belirterek, "Galatasaray'ın şampiyonluk iddiası muhakkak devam ediyor. Bu akşamdan itibaren zaten hepimiz, kendi iç dünyamızda öz eleştirimizi yapıp buradan nasıl çıkarız bunların hesabını yapacağız. Biz büyük camiayız. Başımıza ilk kez böyle bir şey gelmiyor. Daha önceki yıllarda da gelmişti. Bunu nasıl yöneteceğimizi buradan nasıl çıkıp Galatasaray'ı üst sıralara nasıl çıkacağımızın hesabını yapacağız. Sonuçtan çok oynanan oyun bizi üzdü. Ama muhakkak buradan çıkış yapacak da yine bizleriz" dedi.

Oyuncu tercihleri üzerinden değil, oyun üzerinden maçı değerlendirmek gerektiğini belirten Şahin, "oyuncu üzerinden gitmemek lazım. Sonuçta bugünkü maç öncesi belirlenen oyun planında Gedson tercih edildi. Bizleri üzen, bu gecenin izahı olmayan tek şey kendimize yakışmayan oyun ve saha içerisinde gösterememiş olduğumuz mücadeledeydi. Oyuncu üzerinden değil, oyun üzerinden değerlendirebiliriz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN AKLAN