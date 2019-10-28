Şahika Ercümen, 90 metre sınırını aşarak dünya rekoru kırdı
Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.
28.10.2019 11:07
Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İle Çukurova Kalkınma Ajansının desteklediği dalışta, paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı. Ercümen, rekor kırdıktan sonra asker selamı verdi.
VİDEO: Şahika Ercüman'dan gururlandıran dünya rekoru!