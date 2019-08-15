Sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin abone kaybetti

15.08.2019 10:16

İstanbul'da dün oynanan UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında tribünden sahaya atlayan Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, yaptığı hareket nedeniyle abone kaybediyor.

SAHAYA ATLAMIŞTI

YouTube'da 4 buçuk milyondan fazla abonesi, Instagram'da ise 1 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla sosyal medyanın gündeminde olanAli Abdüsselam Yılmaz, son olarak milyonlarca kişinin canlı takip ettiği UEFA Süper Kupa maçında sahaya atlamasıyla adından söz ettirdi. Fester Abdü adı ile bilinen YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın davranışı tepki çekti.

BİR GECEDE 57 BİN ABONE KAYBETTİ

Twitter'da #DeliMiNeSanaYakışmadı ve #10MilyonTLCezaVerilsin etiketleri ile trendtopic olan Yılmaz'ın dün Youtube'de 4 milyon 583 bin 41 abonesi bulunurken sabah saatlerinde abone sayısı 4 milyon 525 bin 264'e düştü. Bir gecede 57 bin 777 abone kaybeden ve kaybetmeye devam eden Youtuber için bazı vatandaşlar sosyal medyaya kanalın takibinden çıktıkları fotoğrafları paylaşmaya başladı.

Kaynak: İHA