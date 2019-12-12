: Sahaya giren taraftar, Ronaldo'ya sarılmak isteyince tepki gördü

12.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:47

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un Leverkusen'i 2-0 yendiği maçın sonuna Cristiano Ronaldo ile sahaya giren Alman taraftar arasında yaşananlar damga vurdu.

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından sahaya girerek Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çekilmek isteyen Alman taraftar, bir anda sahaya daldı.

SERT BİR ŞEKİLDE SARILDI

Portekizli futbolcunun boynuna sert bir şekilde sarılarak çekiştirmeye başlayan taraftarlar ortalığı karıştırdı.

Bir anda neye uğradığını şaşıran ve Alman taraftara sert bir tepki gösteren Cristiano'yu takım arkadaşları sakinleştirdi.

"GEREKEN SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Karşılaşmanın ardından yaşanan olay hakkında açıklamalarda bulunan Buffon, "Taraftarların sevgisine, hassasiyetine saygı duyuyoruz ancak futbolculara gereken saygı gösterilmek zorunda. Futbolcular, taraftarlara güzel anlar yaşatmak için var ama bunu yapabilmeleri için sahada kendisini güvende hissetmek zorunda" dedi.

(Skor)

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