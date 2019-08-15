Liverpool-Chelsea mücadelesinde bir kişinin daha sahaya atladığı ortaya çıktı!

15.08.2019 18:15

Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan 2019 UEFA Süper Kupa karşılaşmasında birçok ilk yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısı devam ederken, sahaya giren bir taraftar orta alana doğru koşmuş, daha sonra Liverpool file bekçisi Adrian'ın koruduğu kaleye doğru koşusunu devam ettirmiş ancak ceza sahası içerisinde kendisini yerde bulmuştu.

SAHAYA SADECE YOUTUBER ATLAMADI

Dev karşılaşmada sahaya sadece YouYuber girmedi. Liverpool file bekçisi Adrian'ın son penaltıyı kurtarmasının ardından bir taraftar daha yeşil zemine daldı. Penaltı atışının kaçmasının ardından Adrian'a doğru koşan taraftarı gören Liverpool Kulübü görevlisi, İspanyol kaleciyi korumak için ani bir refleks göstererek oyuncusunun üzerine kapandı. Yaşanan arbedede Liverpoollu futbolcular Firmino ve Gomez de oluşan karambolde yere düştü. Sahaya giren taraftar da Liverpoollu oyunculara ulaşamadan yerde kaldı. Kargaşada yere düşen Adrian sakatlık tehlikesi atlatırken, başarılı file bekçisinin, görevlinin kendisini korumaya çalışırken şiddeti ayarlayamaması sonucunda yaşadığı acı yüzüne yansıdı.

HENDERSON TEPKİ GÖSTERDİ

Liverpool'un takım kaptanı Henderson'ın da sahaya giren kişiye tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Taraftarın zararsız olduğunun anlaşılmasının ardından Liverpoollu futbolcular sevinç gösterilerine devam ederken, sahaya giren taraftar güvenlik görevlileri tarafından tekrardan tribüne çıkartıldı.

Kaynak: DHA