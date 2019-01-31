Sahadaki Böceği Ezen Görevli, Alman Tenisçi Lisicki'yi Şaşkına Çevirdi

Sahadaki böceği raketiyle uzaklaştırmaya çalışan Alman tenisçi Lisicki, kadın görevlinin böceği ezerek temizlemesi karşısında adeta şaşkına döndü.

Tayland Açık Tenis Turnuvası'nda Alman tenisçi Sabine Lisicki ve İspanyol Garbine Muguruza karşı karşıya geldi.

Karşılaşma sırasında servis kullanmadan önce yerdeki böceği farkeden Lisicki, raketiyle böceği uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak tam o sırada korta gelen top toplayıcı kadın, böceği ezerek sahayı temizledi.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Alman raket Sabine Lisicki, kadın görevlinin müdahalesi karşısında adete şoke oldu.

Lisicki'nin bu tepkisi sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

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